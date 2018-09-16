إيران تخفض سجن سعودي متهم بالتجسس إلى 7 سنوات

أعلن نائب المدعي العام في مدينة مشهد شمال شرق إيران، القاضي حسن حيدري، اليوم، أن محكمة الثورة في المدينة خفضت الحكم الصادر ضد معتقل سعودي متهم بالتجسس لصالح “دولة معادية”.

وكانت المحكمة ذاتها قضت في الـ 13 من شباط/ فبراير 2017 بالسجن لمدة 10 سنوات ضد مواطن سعودي تم اعتقاله في كانون الثاني/يناير من العام الماضي في مدينة مشهد وبحوزته مبلغ 44 ألفًا و700 دولار أمريكي، واتهم بتهريب العملات الأجنبية، وفقًا لما ذكره القاضي حيدري.

وأوضح القاضي حيدري -اليوم الأحد لصحيفة خراسان الصادرة بمدينة مشهد- أن “محكمة الثورة قامت بإعادة النظر في الحكم الصادر بحق المعتقل بعد اعتراضه، وجرى خفض مدة السجن بحقه إلى سبع سنوات”، مضيفًا أن “المعتقل يبلغ من العمر 60 عامًا وكان يقوم بجمع المعلومات والوثائق لمواقع وأهداف خاصة بالجمهورية الإسلامية”.

وأوضح أنه “بعد اعتقاله بدأت عملية استجواب المتهم بالتجسس لصالح دولة معادية وقدَّم جهاز الاستخبارات الإيراني أدلة؛ ما دفع الشخص المعتقل للاعتراف بمهمَّته، من خلال الأدلة التي قدَّمها المدعي العام بمدينة مشهد“.

وتابع القاضي حيدري أنه “بعدما رفع الشخص المعتقل دعوى استئناف لدى محكمة مقاطعة خراسان الرضوية، فقد تقرر خفض مدة السجن من 10 سنوات إلى سبع لمراعاة ظروف المتهم”.

ولم تكشف وسائل الإعلام الإيرانية عن هوية الشخص المعتقل، وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مطلع كانون الثاني/يناير 2016، على خلفية اعتداء مجموعة من المتظاهرين المتطرفين على مبنى سفارة المملكة في طهران ومدينة مشهد.

وفي الـ 4 من كانون الثاني/يناير2017، زعمت السلطات الإيرانية في مشهد اعتقال مواطن سعودي بتهمة تهريب العملات الأجنبية (الدولار) من البلاد، وقامت بسجنه بسبب عدم قدرته على تأمين الكفالة المالية، وذكرت السلطات الإيرانية أن “المواطن الذي يحمل الجنسية السعودية اعتقل وتم ضبط نحو 44 ألفًا و700 دولار أمريكي بحوزته كان ينوي إخراجها إلى الولايات المتحدة، وتم إيداعه السجن بسبب عدم تأمين الكفالة المالية لإخلاء سبيله”.

ويمنع القانون الإيراني أي مواطن من إخراج أكثر من 5 آلاف دولار معه خارج البلاد دون الحصول على رخصة من قبل السلطات المعنية، مع إبراز وثيقة أن العملة الأجنبية اشتراها من البنك المركزي أو مراكز الصيرفة المرخصة من قِبله.