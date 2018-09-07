بسبب مشهد إعدام أردوغان.. 6 سنوات سجن للمخرج التركي علي أفجي (فيديو وصور)

دانت محكمة تركية في إسطنبول، اليوم الجمعة، المخرج السينمائي، علي أفجي، بالانتماء لجماعة إرهابية، وحكمت عليه بالسجن 6 سنوات، بعد تصويره مشهد إعدام للرئيس رجب طيب أردوغان في فيلم روائي.

ونقلت “رويترز” عن وكالة الأنباء الرسمية التركية، قولها: إنّ المحكمة “دانت المخرج علي أفجي، وقضت بسجنه ست سنوات وثلاثة أشهر؛ لانتمائه لشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن”.

وأشارت إلى أنّ “المحكمة اعتبرت أنّ الفيلم يؤيد أهداف الانقلاب الفاشل”، فيما رد المخرج أفجي بالقول على الحكم: “لو أنني أحاول نشر دعاية إرهابية لأظهرت أردوغان يتخذ تدابير للفرار، بدلًا من مشهد الصلاة”.

وظهر أردوغان في مشهد فيلم أفجي وهو يصلي، بينما صوّب ضابط من الجيش بندقية إلى رأسه من الخلف وتناثر من حوله أفراد أسرته قتلى، ما أثار جدلًا حادًا في تركيا.

وألقي القبض على المخرج العام الماضي، بعد نشر مشاهد من فيلم “الصحوة” الذي تدور أحداثه حول محاولة الانقلاب في 2016، والتي تتهم فيها أنقرة جماعة غولن بالوقوف وراءها.