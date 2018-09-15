الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

تمكنت قوات الدفاع الجوية السعودية اليوم السبت، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة جازان جنوب غرب المملكة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنه “في تمام الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة”.

وأوضح المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه منطقة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مؤكدًا أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، دون وقوع إصابات.

ونوه المتحدث باسم قوات التحالف إلى أن “إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية، بلغت حتى الآن (196) صاروخًا، تسببت في استشهاد (112) مدنيًا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن”.