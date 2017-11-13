التحالف العربي يقرر إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، في اليمن أنه سيتم فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها حكومة اليمن الشرعية خلال 24 ساعة، وقالت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان لها: “إن التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية سيبدأ تدريجيًا في إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن، وذلك بعد أيام من غلقها إثر إطلاق صاروخ باليسيتي نحو العاصمة الرياض“.

وجاء في بيان التحالف الذي قدمه وفد المملكة إلى الأمم المتحدة أنه “تم الاتفاق وبالتشاور مع الحكومة اليمنية على اتخاذ خطوات تتعلق ببدء إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح بنقل الشحنات والمساعدات الإنسانية والتجارية”.

وذكر البيان أن الخطوة الأولى في هذه العملية تتمثل في إعادة فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وهي عدن وموكا والمكلا في غضون 24 ساعة.

أما فيما يتعلق بالموانئ الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي مثل ميناء الحديدة، فقد طلب التحالف من الأمم المتحدة أن ترسل في أقرب وقت ممكن فريقًا من الخبراء إلى مركز قيادة التحالف في الرياض لاستعراض الإجراءات الحالية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من أجل تعزيز وتقديم آلية أكثر فعالية للتحقق والتفتيش، تهدف إلى تسهيل تدفق الشحنات الإنسانية والتجارية وفي الوقت ذاته تمنع تهريب الأسلحة والذخائر وأجزاء الصواريخ والأموال النقدية التي يتم توفيرها بانتظام من قبل إيران والشركاء الإيرانيين للمتمردين الحوثيين في انتهاك مباشر لقراري مجلس الأمن 2216 و 2231″.

ويأمل التحالف في منع عمليات “تهريب الأسلحة والذخائر والصواريخ من جانب إيران ومتواطئين إيرانيين مع المتمردين الحوثيين”.

وكان تحالف دعم الشرعية أعلن في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إغلاقًا مؤقتًا لكافة الموانئ والمطارات اليمنية وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعوية الرسمية “واس”.

وجاءت خطوة التحالف بعد أن تصدت الدفاعات الجوية في السعودية في الرابع من الشهر الجاري لصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثيين على العاصمة الرياض، في عمل أدانته دول عدة، مؤكدة مسؤولية طهران في هذا الصدد.