روحاني: هجمات الحوثيين الصاروخية على الرياض رد على “العدوان السعودي”

اعتبر الرئيس الإيراني ،حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن الهجمات الصاروخية ،التي شنها الحوثيون من اليمن مستهدفة الرياض ،ما هي إلا رد فعل إزاء ما وصفه بـ”العدوان السعودي”.

وتجاهل روحاني التعليق على دور بلاده في تزويد الحوثيين بالصواريخ، وتشجيعهم قبل ذلك على الانقلاب على السلطة الشرعية، ومحاولة السيطرة بالقوة على الشعب اليمني.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن روحاني قوله: “كيف للشعب اليمني أن يرد على قصف بلاده؟ أليس مسموحًا له باستخدام أسلحته؟ أوقفوا القصف أولًا ؛ولنرَ إن لم يفعل اليمنيون الشيء نفسه”.

وزعم روحاني أن :”السعودية ارتكبت خطأ إستراتيجيًا ،حين اعتبرت أمريكا وإسرائيل صديقتين ،واعتبرت إيران عدوًا”.

ورغم هذه المزاعم، فإن روحاني وإدارته، كانو حاولوا التقرب من أمريكا بالاتفاق النووي في عهد أوباما، وما زال هذا الاتفاق ساريًا إلا أن تعامل واشنطن مع طهران تغير منذ تولي ترامب السلطة.

ودعا روحاني السعودية إلى التنبه إلى “قوة ايران وموقعها”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة بكل قدراتها عجزت عن مواجهتها.

وأدان البيت الأبيض ،اليوم الأربعاء، الهجمات الصاروخية ،التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية ،المدعومة من إيران على السعودية ،وقال: “إنها تهدد الأمن في المنطقة، وتقوض الجهود الرامية لوقف الصراع”.

وقال البيت الأبيض ،في بيان في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب ،زيارة للعاصمة الصينية: “إن هجمات الحوثيين الصاروخية على المملكة العربية السعودية، والتي يتيح الحرس الثوري الإسلامي بإيران تنفيذها، تهدد الأمن الإقليمي، وتقوض مساعي الأمم المتحدة للتفاوض على نهاية للصراع”.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن ولي العهد السعودي ،الأمير محمد بن سلمان ،وصفه يوم الثلاثاء ،إمداد إيران الحوثيين بالصواريخ بأنه “يعد عدوانًا عسكريًا ومباشرًا من جانب النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملًا من أعمال الحرب ضد المملكة”.