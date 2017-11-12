التحالف العربي يعيّن قائدين جديدين لقواته في مأرب

عين التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الأحد، قائدين جديدين لقواته والقوة الإماراتية في محافظة مأرب شرقي البلاد، في خطوة يعلن عنها للمرة الأولى ويحضرها الجانب اليمني لأول مرة أيضًا.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن “نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الفريق الركن علي محسن صالح، ودع اليوم القادة السابقين لقوات التحالف بمحافظة مأرب واستقبل القادة الجدد”.

وبحسب الوكالة، فقد قال محسن خلال اللقاء إن “الشرعية بمساندة التحالف تخوض اليوم حربًا دفاعية لاستعادة الحق المسلوب، المتمثل في شرعية اليمنيين ودولتهم التي نهبتها الميليشيا الحوثية”.

وتابع أن “المد الإيراني سلب اليمنيين حريتهم، ومزق نسيجهم الاجتماعي بالدعوات الطائفية والمناطقية التي تبنتها تلك الميليشيا”.

ولفتت الوكالة إلى أن محسن “رحب بالعميد الركن علي ساير العنزي (سعودي) قائد قوات التحالف في مأرب، والعميد الركن صالح سعيد العليلي قائد القوة الإماراتية”.

كما منح شهادات تكريمية لـ”القيادة السابقة لقوة التحالف ممثلة بالعميد الركن إبراهيم بن علي الحربي (سعودي) القائد السابق لقوات التحالف في مأرب، والعميد الركن محمد عبدالله النقبي قائد القوة الإماراتية السابق”.

ويعتبر هذا التغيير في قيادة التحالف العربي في مأرب وقيادة القوة الإماراتية، أول تغيير معلن، وعادة ما تحصل تغييرات منها روتيني، لكن لا يعلن عنها ولا يحضر الجانب اليمني حفل التسلم والتسليم.‎