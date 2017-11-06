الأمم المتحدة تطالب السفن في ميناءين يمنيين بالمغادرة فورًا

طالبت الأمم المتحدة، الإثنين، السفن التجارية في مينائي الحديدة والصليف، غرب اليمن، الخاضعين لسيطرة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بمغادرة الميناءين فورًا.

جاء ذلك في رسالة بعث بها فريق آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (أونفيم) في مكتب جيبوتي، عبر البريد الإلكتروني للسفن، وحصلت الأناضول على نسخة منها.

وقال فريق (أونفيم) المسؤول عن تفتيش السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ اليمنية، في رسالته، إن على السفن مغادرة الميناءين دون إبطاء.

وأضافت الرسالة “نظرًا للوضع الأمني ​​الحالي في اليمن بما في ذلك موانئ البحر الأحمر اليمني، يجب على جميع السفن مغادرة منطقة الحجز (غرب 042) ومرفأي الصليف والحديدة، والإبحار إلى أي ميناء”.

وقالت إن ذلك التحذير يأتي لضمان سلامة الطاقم والسفن والبضائع.

ولم يقدم الفريق الأممي معلومات أكثر في رسالته، حول طبيعة التهديدات المحتملة للسفن.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، إغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، بشكل مؤقت.

وتشهد الحرب اليمنية تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق، منذ أن اعترضت قوات التحالف العربي صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون صوب مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، مساء السبت الماضي.

واتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، إيران بـ”تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية”، واعتبره “عدوانًا عسكريًا سافرًا ومباشرًا، قد يرقى لاعتباره عملًا من أعمال الحرب ضد المملكة”.

كما أعلن “إدراج 40 قياديًا حوثيًا في قوائم الإرهاب، ورصد مكافآت ضخمة لمن يدلي بمعلومات عنهم”.