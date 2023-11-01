ميقاتي: قرار الحرب بيد إسرائيل وما يحدث في غزة "وصمة عار"

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن لبنان مع خيار السلام وقرار الحرب بيد إسرائيل، مؤكداً وجود "سباق بين وقف إطلاق النار وتفلّت الأمور".

وأضاف ميقاتي، في بيان صدر عقب جلسة مجلس الوزراء، أن "لبنان موجود في كل الاتصالات الدبلوماسية التي تجري لوقف العدوان الإسرائيلي"، وأنه سيستكمل جولته العربية في الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية، تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق".

وخلال الجلسة عرض وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، خارطة للأراضي الزراعية التي تعرضت ولا تزال للاعتداءات بقنابل الفوسفور الأبيض الإسرائيلية، وقال إن ذلك قضى على 40 ألف شجرة زيتون معمرة، امتدادًا من كفرشوبا إلى الناقورة، بالإضافة إلى النتائج السلبية على التربة والمحاصيل الزراعية.

وأضاف أن لبنان بصدد توجيه رسالة إلى منظمة الفاو الدولية لطلب المساعدة، وإيفاد لجنة خبراء لتقييم الأثر الذي خلفته القنابل الفوسفورية.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أوعزت إلى بعثتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن على خلفية استخدام إسرائيل القنابل الفوسفورية، وتسببها بحرائق تستمر أياما في الأحراج اللبنانية.