لبنان يقرر تقديم شكوى جديدة لمجلس الأمن ضد إسرائيل

أوعز وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بوحبيب، إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي؛ لإدانة استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة على مناطق في الجنوب اللبناني، وقيامها عمدا بحرق الأحراج والغابات.

ويعمد الجيش الإسرائيلي في قصفه لأطراف القرى الحدودية إلى استخدام القنابل الفوسفورية الحارقة، التي تشعل حرائق في المناطق الحرجية تستمر أياما، وذلك خلال مواجهاته مع ميليشيات حزب الله.

آخرعمليات القصف شهده محيط موقع جل العلام في القطاع الغربي، إذ تجدد اندلاع الحرائق، كما شمل القصف بالقنابل الحارقة أطراف بلدتي البستان ومروحين.

وأحصى وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، احتراق أكثر من 40 ألف شجرة زيتون معمرة في هذه البلدات؛ بسبب استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليا.

وكان لبنان قرر تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قتل إسرائيل المتعمد للصحافي اللبناني عصام عبدالله، في الثالث عشر من الشهر الحالي، والذي كان يعمل لصالح وكالة "رويترز"، بقصف على الحدود.