عقب مقتل 3 أسرى بـ "نيران صديقة".. هل خسر نتنياهو رهانه على الجيش؟

بلغ الحراك الذي تباشره عائلات الأسرى الإسرائيليين ذروة جديدة، عقب مقتل 3 أسرى في حي الشجاعية بنيران الجيش الإسرائيلي، "عن طريق الخطأ"، الجمعة.

ودفع الأمر مئات الإسرائيليين إلى النزول للشوارع والتوجه إلى مجمع الهيئات الحكومية "الكرياه" في تل أبيب، مطالبين الحكومة بإبرام صفقة "الآن".

وفشل الجيش الإسرائيلي في تسويق صورة تظهره وقد حقق إنجازًا عسكريًا أساسيًا يسعى إليه، يتمثل في بث مقاطع فيديو بينما نجح في تحرير أسرى من خلال عمل عسكري، ما وضع حكومة بنيامين نتنياهو في مأزق، ولم يعد بمقدورها تجاهل نداءات عائلات الأسرى.

صحيفة "دافار" العبرية، وغيرها من وسائل الإعلام، رصدت، السبت، تطورات الأزمة والتظاهرات الليلية التي نظمتها عائلات الأسرى ومتعاطفون معهم، عقب تسريب أنباء مقتل الأسرى الثلاثة بنيران الجيش.