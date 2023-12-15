استطلاع: تراجع جديد لشعبية نتنياهو وسط انتقادات لسياسته تجاه بايدن

واصلت شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التراجع، وفق أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "لازار" للبحوث والاستشارات، بطلب من صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ونشرت نتائجه اليوم الجمعة.

وشمل الاستطلاع، الذي جاء على خلفيّة الجمود الراهن في المشهد السياسي الإسرائيلي، فضلًا عن جمود مماثل فيما يتعلّق بمصير الأسرى الإسرائيليين، بُعدًا جديدًا، يتعلّق بأداء نتنياهو على صعيد العلاقات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ رأى 43% من المشاركين أن أداء نتنياهو مع بايدن فيما يتعلق بملف الحرب على قطاع غزة غير صحيح.

في المقابل قال 36% من المشاركين في الاستطلاع، إن نتنياهو يتعامل بشكل صحيح مع بايدن في هذا الصدد، فيما عجز 21% عن تحديد ما إذا كانت سياسات رئيس الوزراء صحيحة أم لا.

وبتحليل النتائج، وجد فريق الاستطلاع أن أغلب ناخبي "الليكود" والذين منحوا أصواتهم لحزب السلطة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بواقع 63% على قناعة بأن أداء نتنياهو أمام بايدن صحيح، فيما قال 78% من ناخبي "هناك مستقبل" الليبرالي" المعارض، و68% من ناخبي "معسكر الدولة" الائتلافي إن أداء نتنياهو غير صحيح.