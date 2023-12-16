نائبة إسرائيلية تنتقد الإعلان عن مقتل 3 رهائن في غزة

رأت النائبة في الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليف أن إعلان الجيش الإسرائيلي قتله 3 رهائن في غزة عن طريق الخطأ ينطوي تحته "حيلة"، وهي محاولة لإنهاء الحرب في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، أن قواته قتلت، الجمعة، ثلاثة رهائن “عن طريق الخطأ” في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون “تهديدا”.

وتساءلت غوتليف في تغريدة على منصة "إكس"، (تويتر) سابقا: "لماذا ينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في هذا الوقت الأخبار المأساوية حول عمليات القتل العرضية؟".

وقالت النائبة الليكودية إن "إعلان المتحدث لا يخدم أي غرض في هذه المرحلة من حرب غزة"، كما تساءلت: "كيف يؤدي هذا إلى دعم جنود الجيش الإسرائيلي؟ ما الغرض الذي يخدمه؟".

وأشارت إلى أنه "لا يوجد غرض غير وقف القتال في وقت أقل بكثير مما يجب أن ينتهي".

وتسبب إعلان الجيش بحالة من الغضب في إسرائيل، إذ شهدت تل أبيب مظاهرات لأهالي الرهائن، الجمعة.