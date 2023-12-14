أوقفوا "الروليت".. رفض نتنياهو التفاوض بالدوحة يثير غضب عائلات الأسرى

تعيش عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، حالة من الصدمة بعدما رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقترحًا قدمه رئيس الموساد دافيد برنياع، بالسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ من أجل محاولة الوصول إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وفق ما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.

وذكرت قناة "الأخبار 12" العبرية و وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الموساد اقترح على نتنياهو أن يتوجه إلى الدوحة برفقة اللواء في الاحتياط نيتسان ألون، المكلف من الجيش بملف الأسرى والمفقودين، إلا أن المقترح رُفض.

ونوهت إلى أن موقف نتنياهو الرافض، إضافة إلى موقف مماثل أبداه وزير الدفاع يوآف غالانت، جاء بناءً على رؤية بأنه "يتعين الانتظار إلى أن تظهر إشارات من حماس، بأنها ترغب في الذهاب إلى صفقة جديدة".

وشنَّت عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، هجومًا عقب تسريب تلك الأنباء للمرة الأولى، مساء الأربعاء، بعد أن تبيَّن لهم أن مجلس الحرب الذي يرأسه نتنياهو، أصدر قرارًا برفض المقترح الذي قدمه رئيس الموساد.