أوقفوا "الروليت".. رفض نتنياهو التفاوض بالدوحة يثير غضب عائلات الأسرى
تعيش عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، حالة من الصدمة بعدما رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقترحًا قدمه رئيس الموساد دافيد برنياع، بالسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ من أجل محاولة الوصول إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وفق ما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.
وذكرت قناة "الأخبار 12" العبرية و وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الموساد اقترح على نتنياهو أن يتوجه إلى الدوحة برفقة اللواء في الاحتياط نيتسان ألون، المكلف من الجيش بملف الأسرى والمفقودين، إلا أن المقترح رُفض.
ونوهت إلى أن موقف نتنياهو الرافض، إضافة إلى موقف مماثل أبداه وزير الدفاع يوآف غالانت، جاء بناءً على رؤية بأنه "يتعين الانتظار إلى أن تظهر إشارات من حماس، بأنها ترغب في الذهاب إلى صفقة جديدة".
وشنَّت عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، هجومًا عقب تسريب تلك الأنباء للمرة الأولى، مساء الأربعاء، بعد أن تبيَّن لهم أن مجلس الحرب الذي يرأسه نتنياهو، أصدر قرارًا برفض المقترح الذي قدمه رئيس الموساد.
مطالبات بتوضيح فوري
وأوضحت، أن حالة من الدهشة أصابت عائلات الرهائن، والذين تمثلهم هيئة شكلوها خصيصًا لمتابعة هذا الملف تحت مُسمَّى "هيئة عائلات الأسرى والمفقودين"، والتي أصدرت بيانًا جاء فيه: "نحن نطالب بتوضيح فوري من رئيس الوزراء وأعضاء الكابينت، وننشد الخروج الفوري من هذا الجمود في المفاوضات".
وورد في البيان أيضًا أن "شعورنا هو أن حفل روليت روسي يُقام في كل مساء، لقتل المخطوفين في أسر حماس"، في إشارة إلى لعبة روسية قاتلة، تعتمد على وضع طلقة واحدة في مسدس ثم تدوير الأسطوانة، بحيث لا يعرف اللاعب إذا ما كانت ستصيبه أم لا.
وتابع البيان أنه "قد بلغ السيل الزبى أمام حالة اللامبالاة والجمود"، وطالبوا نتنياهو ومجلس الحرب باتخاذ قرارات عاجلة.
قناة "الأخبار 12" العبرية، أشارت إلى أن رفض سفر رئيس الموساد وممثل الجيش لم يحظ َبإجماع مجلس الحرب، وأن هناك شخصيات كانت تؤيد المبادرة على أمل النجاح في إبرام صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى، لافتة إلى أن وزير الدفاع السابق، بيني غانتس (انضم للائتلاف بعد طوفان الأقصى، وأصبح عضو مجلس الحرب) كان على رأس مؤيدي سفرهما إلى الدوحة.
كما نقلت تصريحًا سابقًا لـ"غانتس" ذكر خلاله أن "إسرائيل بحاجة للعثور على فرصة لتحريك هذه المسيرة من جديد".
وأضافت القناة، أن نتنياهو وغالانت على قناعة بأن إشارات ينبغي أن تأتي أولًا من "حماس"، بأنها مستعدة لصفقة جديدة، بشرط أن تنبع هذه الإشارات من الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل.