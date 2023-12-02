"الصفقة الأخيرة".. مسؤول استخباري إسرائيلي سابق يحذّر نتنياهو من "فخ" حماس

واستغرب الجنرال الإسرائيلي كيف فشل الجهاز الذي كان يقوده حتى العام 2001 في التصدّي لهجوم السابع من أكتوبر، في وقت كان قد وضع الكثير من التقارير على طاولة المستوى السياسي تُحذِّر من هجوم وشيك، وفي وقت يتمكّن الآن من جمع معلومات استخبارية نوعية تسهم لصالح العمليات الحربية في غزة.

وأشاد بالتحول من نظام جمع المعلومات الاستخبارية المستند إلى العنصر البشري، وتكثيف الاعتماد على الاستخبارات القائمة على وسائل تكنولوجية، وذكر أن الوسائل التكنولوجية أثبتت كفاءة، ولكنه حذَّر من تداعيات أخرى في منظومة جمْع المعلومات على الأرض، وقال إن هناك مؤشرات على تجاهل تلك المنظومة، داعيًا إلى دراسة الأمر بدقة.

الصفقة الأخيرة

وذكر مالكا أن إسرائيل تضع على رأس أولوياتها حاليًّا مسألة تحرير باقي الأسرى، وأنه حتى الآن أُطلق سراح جزء من النساء والأطفال، ويبقى الجزء الآخر في غزة، في قبضة تنظيمات على رأسها حماس، وقال إن الثمن الذي دفعته إسرائيل لم يكن بسيطًا، وتوقع ثمنًا أكبر فيما هو قادم.

ودعا إلى ضرورة استيفاء كل الطرق لإعادة باقي الأسرى قدر الإمكان، وحتى لو بنفس شروط الصفقة السابقة، ورأى أن شروط تلك الصفقة كانت جيدة ويمكن التعاطي معها بعد ذلك.