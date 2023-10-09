الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "طوفان الأقصى"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل فلسطينية وتضمنت هجومًا واسعًا على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن ما بين 800 إلى 1000 عنصر من عناصر ما تسمى وحدة "النخبة" في حركة "حماس" الفلسطينية شاركوا في التسلل إلى الغلاف تحت غطاء الصواريخ.

وأوضحت القناة أن عناصر "حماس" وصلوا إلى 20 مستوطنة و11 معسكرًا للجيش الإسرائيلي، لافتة إلى أن التقديرات تشير إلى أن "حماس" خططت للعملية منذ نحو عام.

وأكدت هيئة البث السياج الحدودي مع غزة لا يزال مخترقاً وخارج السيطرة الكاملة، وأن المسلحين اخترقوا 80 ثغرة في السياج.

من جهتها، أشارت القناة العبرية الـ12 بالتلفزيون الإسرائيلي إلى أن هناك اشتباهًا في وجود نفق يؤدي إلى أحد "الكيبوتسات" (التجمعات الاستيطانية) في غلاف غزة.

ولفتت إلى أن احتمالات أن يكون ذلك النفق عاملًا مساعدًا لعناصر فلسطينية في الدخول إلى المستوطنات والعودة، كبير، وهو ما ساعد في طول فترة السيطرة على تلك المناطق.

وأكدت أن هناك تقارير حتى الآن عن احتجاز رهائن في "سديروت"، مشيرة إلى أنه في منطقة أخرى في ذات المستوطنة تدور اشتباكات مع مسلحين آخرين.