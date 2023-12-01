مسؤول: إسرائيل قد تطلق سراح الرهائن عبر محادثات أو "وسائل أخرى"‎

قال عوديد يوسف نائب المدير العام لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل يمكنها تحقيق هدف الإفراج عن الرهائن الذين ما زالت حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة عبر المحادثات أو "بوسائل أخرى".

وقال يوسف متحدثا في دبي عقب استئناف القتال في غزة بعد انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا، إن إسرائيل ما زالت عازمة على إطلاق سراح جميع الرهائن وتدمير حماس.

وفي فترة وقف القتال، أفرجت حماس عن عشرات الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين ودخلت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وقال يوسف: "من الطبيعي أن نصل لنقطة نرغب فيها مرة أخرى في إيجاد طريقة لضمان إطلاق سراح جميع مخطوفينا".

وأضاف: "قد يتحقق جزء من ذلك عن طريق نوع من المحادثات، لكن جزءا (آخر) قد يكون بوسائل أخرى"، دون أن يسهب في تفاصيل.

واتهمت إسرائيل حماس بانتهاك اتفاق الهدنة، وقالت حماس إن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن انتهاء الهدنة.

وسعى الوسطاء إلى تمديد الهدنة من خلال إيجاد طريقة لمواصلة إطلاق سراح الرهائن، بما قد يشمل رجالا إسرائيليين بعد أن بقي عدد أقل من النساء والأطفال في الأسر.