هل تعدّ صفقة الأسرى ضربة إستراتيجية هائلة لإسرائيل؟

وذهب إلى أن مجلس الحرب وهيئة الأركان العامة "لا يمتلكان رؤية واحدة تخالف المفهوم الخاطئ الذي قاد إسرائيل نحو كارثة (طوفان الأقصى) والتي لا تزال تكافح من أجل الخروج منها، مُحملًا تلك الكيانات المسؤولية عن الإخفاق الأخطر في تاريخ إسرائيل، ومشيرًا إلى أنها تواصل الإخفاقات عبر إبرام صفقة يمكن تسميتها بـ "صفقة اللا-خيار".

وأيَّد الصفقة كل من رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ورئيس هيئة الأركان العامة هارْتِسي هاليفي، ولكنّ المحلل العسكري يرى أنه "من غير الواضح إذا ما كان يمكن الفصل بين مسؤوليتهما وبين شعورهما المبرَّر بالذنب، وأنه لولا التأييد الكبير من المؤسسة العسكرية لم تكن تلك الصفقة لترى النور".

ونقل عن مصادر بمجلس الحرب أن الدَّفعَة الكبيرة التي أدّت إلى إتمام الصفقة جاءت من المؤسسة العسكرية وليس حتى من جانب جزء من الوزراء الذين يتعاطفون معها، داعيًا إلى التوجه بسؤال إلى الجنود الإسرائيليين في غزة: "إلى أي مدى خدعنا السنوار منذ إطلاق سراحه من السجن؟".

نقاط ضعف

وضرب أمثلة على هذا الخداع بالكم الهائل من الأنفاق تحت الأرض في غزة، في وقت كانت تشعر فيه إسرائيل بأنها منتصرة في جولات الحرب التي "ضحّى فيها السنوار بحركة الجهاد الإسلامي" على حدّ قوله، دون أن يلتفت أي جهاز استخباري إسرائيلي إلى ذلك، حتى قبل ما سمّاه "السبت الأسود"، لم يفهم أي من تلك الأجهزة أن التظاهرات القريبة من السياج الحدودي تعدّ صرفًا للأنظار، استعدادًا للهدف الأكبر وهو احتلال غلاف غزة.

وأحصى أخطاء أخرى جاءت نتيجة خداع حماس لإسرائيل، وذهب إلى أن من برَّروا عدم وجود مخاوف بشأن تسبّب الصفقة في توقف الحرب تمامًا بأن قالوا للجمهور: إن هناك إصرارا لاستئناف القتال بعد 4 أيام فقط، منتقدًا هذا التبرير ومعللا ذلك بأن حماس "تعلم جيدًا طبيعة نقاط ضعف المجتمع الإسرائيلي".

خطر يهدد الجيش

وذكر أيضًا أن صفقة الأسرى إنما جاءت لمعرفة "حماس" بمدى الأزمة الداخلية وأن الحركة ستستغلّها للتخطيط لما هو قادم، "في وقت لا تكترث فيه لسكان غزة وبالطبع لا تكترث لأطفال ونساء إسرائيل"، على حد قوله.

ونبَّه إلى أن حماس "بصدد الحصول على الشرعية جراء تحريرها 50 أسيرة وأسيرا (يُطلق عليهم في إسرائيل مخطوفين) من بين أكثر من 200، الأمر الذي سيمنحها فرصة للوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل، ولا سيما مع الكشف عن أعداد القتلى تحت الأنقاض في غزة وظهور الصور للعالم، ما يعني زيادة الضغوط الأمريكية لإنهاء الحرب".

ومن بين المخاوف الأخرى التي حدَّدها المحلل الشهير، هي تراجع الزخم القتالي للجنود بشدّة مع توقف القتال لمدة 4 أيام، حيث يرى أن الأمر سيترك للسنوار أيضًا الفرصة لاستخلاص الدروس وإجراء تحسينات، مضيفًا أن الموافقة على وقف الطلعات الجوية وكذلك وقف إرسال المُسيَّرات لبضع ساعات يوميًّا "يعد خطرًا يهدّد القوات الإسرائيلية".

وبحسب الصحيفة، سوف يتحول الجنود من وضعيّة الزخم الهجومي القتالي إلى وضعية السكون خلال الهدنة، وسيكون على القيادات الحفاظ عليهم من إمكانية عدم التحلي بالحذر أو الصلف، إضافة إلى العمل على تأهيلهم مرة أخرى للعودة إلى القتال.

فرصة تاريخية

وتساءلت "يديعوت أحرونوت"، عمَّا يمكن أن يحدث لو اُنتهكت الهدنة أو أُطلقت قذيفة من قِبل حركة "الجهاد الإسلامي"، أو وصف إطلاق النار على الجنود بأنه عابر؟، وقالت: "هل نردّ بقوة على الرغم من أن ذلك سيُوقف إعادة المخطوفين؟ أم نعود للزعم بأن الأمر حدث بفعل البرق والرعد"؟.

وعبَّرت عن خشيتها أيضًا بشأن الموقف على الجبهة الشمالية خلال الهدنة، وقالت إن إسرائيل "تُفوِّت فرصة تاريخية لتغيير إشكالية غزة من أساسها"، ورأت أن ما يحدث حاليًّا "يعدّ خطأ يُذكِّر بما حدث إبان صفقة الجندي جلعاد شاليط التي شهدت إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني، وعدّت الأمر خطأً تاريخيا".

وفي صفقة شاليط التي أُبرمت في 2011 أفرجت إسرائيل عن يحيى السنوار زعيم "حماس" من بين الأسرى المفرج عنهم، ووفق الصحيفة، "لدينا الآن (صفقة سنوار) تهدّد الحرب الأكثر أهمية في العقود الأخيرة، وهو أمر يتحمّله شخص واحد، هو بنيامين نتنياهو.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت"