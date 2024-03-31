تعديل قانون الجنسية يثير مخاوف واسعة من "تغيير هوية العراق"

أحمد عبد

يثير مشروع سيناقشه البرلمان العراقي حول تعديل قانون الجنسية مخاوف واسعة من تغيير هوية العراق، وسط اتهامات لجهات خارجية بالدفع في هذا الاتجاه.

وظهرت تساؤلات حول ضغوط خارجية لجهات سياسية تسعى إلى إحداث "تغيير ديموغرافي" ومنح عشرات الآلاف من الإيرانيين والباكستانيين والأفغان حق الحصول على الجنسية العراقية بعد انقضاء مدة "عام واحد" على إقامتهم في البلاد، من خلال تعديل قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006.

نقاشات مستفيضة

ويقول عضو البرلمان العراقي، عن تحالف "عزم"، طلال الزوبعي، لـ "إرم نيوز" إن "مقترح تعديل قانون الجنسية سيخضع لمناقشات مستفيضة، ولا يمكننا القبول بأي مادة فيه يمكنها أن تخل بالتركيبة السكانية للبلاد وتحدث تغييرًا ديموغرافيًّا فيها" وفق تعبيره.

وأشار الزوبعي إلى أن "مشاريع القوانين التي تتقدم بها بعض الكتل السياسية داخل مجلس النواب لا يمكن تمريرها بسهولة، فأي قانون أو تعديل لقانون مهما كانت الجهة التي تقدمت به يتم رفضه في حال تعارضه مع المصلحة الوطنية والأمن العام".