العراق.. ارتفاع العجز في الموازنة يثير المخاوف من ضرائب جديدة

حذر برلمانيون وخبراء عراقيون من ارتفاع العجز المالي في موازنة سنة 2024، التي لم تقر حتى الآن، رغم مرور نحو أربعة أشهر من السنة المالية الحالية، وسط مخاوف من لجوء الحكومة للبحث عن إيرادات جديدة عبر الضرائب، في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط.

وبحسب مصادر مختلفة فإن العجز المالي في موازنة سنة 2024 ارتفع إلى 80 تريليون دينار مقارنة بـ 63 تريليون دينار في العام الماضي.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، لـ"إرم نيوز": "إن مشروع قانون موازنة سنة 2024، ما زال لدى الحكومة ولم يصل إلى مجلس النواب لغرض دراسته ثم تشريعه، لكن وفق المعلومات من الجهات الحكومية فإن إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار، وبعجز مالي 80 تريليون دينار، وهذا يؤكد الارتفاع الكبير بحجم العجز".