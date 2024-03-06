بعد مقتل رجال أمن في ذي قار العراقية.. مطالبات بنزع سلاح العشائر

دعت جهات برلمانية وشعبية في العراق، الحكومة إلى إطلاق حملات أمنية كبرى لنزع سلاح العشائر في كافة المحافظات، فيما أكدت الجهات أن السلاح بات خطرا حقيقيا يهدد أمن الدولة.

وقبل أيام قليلة شهد قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، معارك طاحنة استمرت لساعات طويلة بين عشيرتين، أسفرت عن مقتل مدير استخبارات المحافظة العميد عزيز الشامي الذي كان حاضرا لفرض السيطرة الأمنية، وعناصر أمنية أخرى، إضافة الى جرح العشرات من العناصر الأمنية والمدنيين.

وسبق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن أورد في منهاجه الوزاري، فقرة تخص السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وهي الفقرة نفسها التي وردت في البرامج الحكومية كافة لرؤساء الحكومات السابقة، لكنها لم تنفذ سابقا أو حاليا.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، لـ"إرم نيوز"، إن "ما حدث في ذي قار يمثل تطورا أمنيا خطيرا وانفلاتا بكل المعاني، وهذا ما يتطلب انطلاق حملة أمنية كبرى في كل المدن والمحافظات لنزع سلاح العشائر، الذي أصبح يهدد أمن المواطن والاستقرار ويهدد الدولة نفسها".

وأضاف أن "التطور الخطير هو أن سلاح بعض العشائر أصبح يرفع بوجه القوات الأمنية، وهذا السلاح أصبح خطرا حقيقيا يهدد السلم المجتمعي؛ لهذا يجب حصر هذا السلاح بيد الدولة، وعدم تركه يهدد الأمن كونه سلاح منفلت وخطير، مع الاعتزاز بالعشائر العراقية التي كانت ومازالت مع فرض هيبة الدولة".