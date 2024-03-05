فيديو يوثق بيع حليب الحمير يُثير ضجة في العراق (فيديو)
أثار مقطع فيديو يوثّق بيع حليب الحمير في منطقة الأمن الداخلي بمحافظة البصرة، جنوبي العراق، جدلا واسعا في البلاد.
ويُظهر الفيديو حظيرة فيها عدد كبير من الحمير، يبيع صاحبها حليبها للمواطنين "لغايات علاجية"، على حد زعمه.
وتحدث مصدر صحي في دائرة صحة البصرة عن ورود "عدة شكاوى من قاطني منطقة الأمن الداخلي وسط محافظة البصرة، الشهر الماضي، تُفيد بوجود حظيرة للحمير في المنطقة، يستخدم صاحبها حليب الحمير للعلاج، حسب قوله".
وأكد المصدر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "تم إغلاق الحظيرة، وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة"، لافتًا إلى "أن الصحة لا تسمح أن تكون هذه الظاهرة وسط مناطق سكنية، وأن الحفاظ على صحة المواطنين من واجبنا".
بدوره، قال المراقب الصحي جابر الشمري إن "ظاهرة انتشار الحمير وسط الأحياء السكنية غير حضارية، وربما يتم استخدام هذه الحمير لأغراض أخرى؛ فقد تكون مجهزة للذبح وبيع لحمها على المطاعم في المحافظة ليتناولها المواطن".
وأوضح، لـ"إرم نيوز"، أن "ظاهرة بيع منتجات الحمير انتشرت في أغلب المحافظات العراقية، كما حصل في الموصل وكركوك والنجف وآخرها بابل؛ إذ يتم بيع لحوم الحمير في المطاعم".