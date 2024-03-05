فيديو يوثق بيع حليب الحمير يُثير ضجة في العراق (فيديو)

بدوره، قال المراقب الصحي جابر الشمري إن "ظاهرة انتشار الحمير وسط الأحياء السكنية غير حضارية، وربما يتم استخدام هذه الحمير لأغراض أخرى؛ فقد تكون مجهزة للذبح وبيع لحمها على المطاعم في المحافظة ليتناولها المواطن".

وأوضح، لـ"إرم نيوز"، أن "ظاهرة بيع منتجات الحمير انتشرت في أغلب المحافظات العراقية، كما حصل في الموصل وكركوك والنجف وآخرها بابل؛ إذ يتم بيع لحوم الحمير في المطاعم".