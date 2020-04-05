الشيخة موزة والدة أمير قطر تشتري فندق ”ريتز“ لندن

أفادت شبكة ”بلومبرغ“ الأمريكية في تقرير لها اليوم الأحد بأن الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر، اشترت فندق ”ريتز“ بالعاصمة البريطانية لندن.

ونهاية مارس الماضي كشف مكتب ”ماكفارلاينز“ البريطاني للمحاماة عن الصفقة، دون الكشف عن المستثمر القطري، وقالت صحف بريطانية حينها إن قيمة الصفقة تبلغ قرابة 800 مليون جنيه استرليني.

وبحسب تقرير بلومبرغ ”تم الاستحواذ على الفندق عبر مدير مالي يعمل لصالح الشيخة موزة بنت ناصر، قرينة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووالدة الأمير الحالي الشيخ تميم“.

ووفقاً للتقرير، تمتلك أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر أكثر من 100 فندق فاخر حول العالم، عبر مجموعة من الكيانات الاستثمارية المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن الشيخة موزة ”دفعت 700 مليون جنيه إسترليني، للاستحواذ على فندق ريتز، ومبنى مجاور له“. ولم يرد مكتب الاتصالات التابع للحكومة القطرية على رسالة عبر البريد الإلكتروني للتعليق على التقرير.

وفندق الريتز الواقع في شارع بيكاديلي في قلب لندن، هو أحد الأماكن الأكثر فخامة في العاصمة البريطانية، ويضمّ 130 غرفة ويتراوح سعر الليلة فيه من 650 جنيها إلى أكثر من ستة آلاف جنيه لأكبر جناح.

منذ أشهر عدة، تسعى عائلة باركلاي البريطانية إلى بيع الفندق الذي اشترته عام 1995 بـ75 مليون جنيه.

والريتز كان أثمن ما تملك العائلة التي تُقدّر ثروتها بثمانية مليارات جنيه، وتملك صحيفة ”ديلي تيلغراف“ المحافظة المقربة من رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وسلطت صفقة بيع الفندق الضوء على الخلاف بين الأخوين التوأمين ديفيد وفريديريك، اللذين كانا مختلفين على سعر البيع، بحسب الصحافة البريطانية.