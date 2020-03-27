مصر تعيد 170 من مواطنيها العالقين في لندن

استقبل مطار القاهرة الدولي رحلة شركة ”اير كايرو“ الاستثنائية، التي خصصت لإعادة المصريين العالقين في لندن وذلك بعد حزمة قرارات اتخذتها عدة دول لمنع الرحلات الجوية إلى مصر؛ كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

واستقبل مطار القاهرة الطائرة وعلى متنها نحو 170 مصريا ممن خاطبوا وزارة الهجرة المصرية للعودة إلى البلاد، حيث أقلعت الطائرة أمس الخميس من مطار شرم الشيخ الدولي متجهة إلى لندن، وعلى متنها نحو 130 سائحًا كانوا داخل البلاد وعائدين إلى دولتهم، بعد انتهاء البرامج السياحية المخططة لهم.

وسبق أن قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إنها قامت بتنظيم رحلتين من لندن لإعادة ما يقرب من 300 مصري عالقين في المملكة المتحدة.

وصرحت الوزيرة نبيلة مكرم أنها تلقت عددا كبيرا من طلبات المصريين العالقين في المملكة الراغبين في العودة للأراضي المصرية.

وأكدت أن هناك عدة شروط تحكم قرارات وزارة الهجرة المصرية ووزارة الطيران المدني بتحريك رحلات جوية لإعادة المصريين المتواجدين في دول حول العالم، أولها إعطاء الأولوية للعالقين وتأجيل نقل المقيمين في بعض الدول، وثانيها موافقة السلطات في الدولة المتواجد بها المصريون على تحريك رحلات جوية استثنائية.

وكشفت وزيرة الهجرة المصرية أمس عن وصول حافلتين لنقل المصريين العالقين في السودان، من بينهم عدد من الطلاب المصريين الذين خاطبوا الوزارة بأنهم قد وصلوا إلى الحدود السودانية، ولكن قرار حظر التجوال أخّر مرورهم إلى مصر.