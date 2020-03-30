مستشار جونسون يعزل نفسه بسبب أعراض كورونا

شرع دومينيك كامينجز، أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، بعزل نفسه صحيا بعد ظهور أعراض عليه قد تشير لإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من تأكيد إصابة جونسون به.

وأكد متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت تقريرا نشرته صحيفة ”ديلي ميل“، عن أن كامينجز، وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الحكومة، ظهرت عليه أعراض شبيهة بإصابته بكورونا، مطلع الأسبوع وعزل نفسه.

ويبدو أن فيروس كورونا الجديد يواصل الانتشار في قلب الحكومة البريطانية، فقد أصيب جونسون يوم الجمعة، أول زعيم لقوة عالمية كبرى، بفيروس كورونا، كما أكدت التحاليل إصابة وزير الصحة مات هانكوك أيضا، بينما خضع كريس ويتني، كبير المستشارين الصحيين للحكومة، للعزل الذاتي.

واتخذت بريطانيا في البداية نهجا اعتبر متواضعا لاحتواء انتشار المرض مقارنة بما طبقته دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا.

لكن جونسون فرض قيودا أكثر صرامة بعد أن أظهرت توقعات أن تفشي الوباء قد يودي بحياة ربع مليون شخص في البلاد.