بجلسة سرية.. برلمان الكويت يناقش التعامل مع مستجدات المنطقة‎

عقد البرلمان الكويتي جلسة ”سرية“ (لم ينقلها الإعلام) عرضت خلالها القيادات الأمنية العليا استعداداتهم للتعامل مع أي مستجدات إقليمية تشهدها المنطقة وسبل تفادي أي خطر داخلي أو خارجي، على خلفية التوتر الأخير بين واشنطن وطهران.

جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، عقب انتقال المجلس في جلسته الخاصة من ”السرية“ إلى العلنية بعد الانتهاء من بند استعدادات الحكومة في مواجهة الأوضاع الإقليمية، وفق إعلام محلي.

وقال الغانم: إن ”وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح تلى بيانا حول المستجدات الإقليمية واستعدادات الكويت بشأنها“.

وأضاف أنه بعد ذلك تحدث قياديو الجيش والحرس الوطني والإطفاء ووزارة الداخلية حول الإجراءات الاحترازية الأولية التي اتخذتها القطاعات الأمنية والعسكرية لتفادي أي خطر خارجي أو داخلي.

وأوضح الغانم أنه تحدث أيضا قياديو وزارات الصحة والكهرباء والماء والتجارة والشؤون الاجتماعية حول الإجراءات التي تم اتخاذها والمخزون الاستراتيجي المتوفر لكل منهم، سواء ما يتعلق بالأدوية والمواد الغذائية.

وبين أن عقد المجلس جلسة ”سرية“ لمناقشة الاستعدادات الحكومية جاء استنادا إلى المادة (69) من اللائحة الداخلية، مشيرا إلى أن المجلس ناقش أسباب ومبررات طلب السرية ومن ثم صوت المجلس ووافق عليه بالإجماع.

وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن ”جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية“.

والأربعاء، شنت إيران قصفا بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال)، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق ”القدس“، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين، وإنما اقتصر الأمر على أضرار مادية طفيفة.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ”داعش“.