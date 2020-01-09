إيران: لم يكن الهدف من الهجوم ضد القوات الأمريكية بالعراق قتل أحد

أعلن مسؤول عسكري إيراني، اليوم الخميس، أن الهدف من الهجوم على قاعدتين تضمان قوات أمريكية في العراق لم يكن قتل أحد، مشيرا إلى أن بلاده أعدّت آلاف الصواريخ تحسبا لاشتباك قد يطول مع واشنطن.

وقال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد علي حاجي زادة: ”أطلقنا 13 صاروخا نحو القواعد الأمريكية، وجاهزون لإطلاق عدة مئات من الصواريخ خلال الساعات الأولى“، بحسب وكالة ”فارس“ شبه الرسمية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: ”وبما أننا كنا نتوقع في حالة عدم ضبط النفس، أن يستمر الاشتباك في حالته المحدودة من 3 أيام إلى أسبوع، فقد أعددنا لهذه الظروف عدة آلاف من الصواريخ“.

وتابع حاجي زادة: ”لم نكن في هذه العمليات بصدد قتل أحد، ورغم ذلك من المؤكد أن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا، وتم إجلاؤهم بطائرات سي 130“.

وتابع المسؤول العسكري قائلا: ”لو كنا بصدد القتل، لكان بإمكاننا أن نخطط للعمليات بشكل يقتل فيها 500 شخص في الخطوة الأولى، ولو كان هناك رد، لكان من المتوقع أن يصل عدد قتلاهم بين 4 و5 آلاف شخص في الخطوتين الثانية والثالثة“.

ويوم أمس الأربعاء، شنت إيران قصفا بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين في الأنبار، وأربيل؛ ردا على مقتل قائد ”فيلق القدس“ قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد، يوم الجمعة الماضي.

وتحدثت وكالة ”فارس“ شبه الرسمية عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن وقوع ضحايا بين جنود بلاده، وإنما اقتصر على أضرار مادية طفيفة.