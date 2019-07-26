صمت الدوحة تجاه تهديدات إيران بضرب القاعدة الأمريكية يجر عليها سيلًا من الانتقادات

وجه مدونون عرب بينهم كتاب وإعلاميون ومحللون سياسيون، انتقادات لاذعة لدولة قطر، بعد أن التزم قادة الدوحة الصمت تجاه تهديدات إيرانية بقصف القاعدة الأمريكية التي تستضيفها الدولة الخليجية الصغيرة على أراضيها.

وكانت تقارير إعلامية إيرانية، قد نسبت للقائد في الحرس الثوري الإيراني، حسين دهقان، تهديده بأن طهران ستقصف كل القواعد الأمريكية في المنطقة في حال نشوب حرب معها بالتزامن مع توتر في علاقات البلدين.

وتصريح دهقان الذي يشغل منصب مستشار للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، هو جزء من تصريحات حادة اللهجة بين واشنطن وطهران على خلفية تطور خلافهما الذي أعقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي.

ورغم سيل التصريحات السياسية حول التوتر في منطقة الخليج العربي، والملاحة فيه، من قبل مسؤولي دول المنطقة بجانب زعماء الدول الأوروبية، اختار قادة الدوحة تجنب الرد على إيران التي ترتبط معها بعلاقات وثيقة.

وجرّ ذلك الصمت انتقادات لم تغب عنها السخرية من موقف الدوحة حيال تهديد أراضيها بشكل مباشر من دولة تتحالف معها، فيما دعاها آخرون للتخلي عن طهران وإرضاء جيرانها في دول الخليج العربي الذين يقاطعونها منذ منتصف العام 2017.

وقال رئيس تحرير صحيفة ”الشرق الأوسط“ السابق، سلمان الدوسري، في انتقاد لموقف الدوحة: ”بعدما كان الحليف الحقيقي يعزك ويرفع من شأنك… جاء الحليف الذي يهينك بينما أنت أعجز عن الرد بكلمة… سبحانه… يعز من يشاء ويذل من يشاء… #ايران_تهدد_بضرب_قطر“.

بعدما كان الحليف الحقيقي يعزك ويرفع من شأنك…

جاء الحليف الذي يهينك بينما أنت أعجز عن الرد بكلمة…

سبحانه… يعز من يشاء ويذل من يشاء…

#ايران_تهدد_بضرب_قطر pic.twitter.com/IoJCadIPyv — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) July 25, 2019

وأشار الكاتب السعودي، أحمد الشمراني، لالتزام المسؤولين القطريين للصمت حيال إيران، شأن إعلاميي الدوحة، وكتب: ”لاجزيرة تتكلم ولا وزير الخارجية القطري يستنكر ولا العذبه يغرد كلهم على الصامت انه الذل في أقبح صوره ياتميم…..!!“.

لاجزيرة تتكلم ولا وزير الخارجية القطري يستنكر ولا العذبه يغرد كلهم على الصامت انه الذل في اقبح صوره ياتميم…..!!

#ايران_تهدد_بضرب_قطر pic.twitter.com/K0rwtkzX2m — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) July 25, 2019

وكتب أحد المدونين العرب في رد على موقف قطر: ”إيران بعبع لا يملك إلا ميليشيات وطوائف وقوم الفرس ( جبناء ) منذُ القِدم، وتهدد من عشرات السنين ومن ينفذ أجندتها الخونة العرب فقط، أرجع ياقطري إلى أبناء عمومتك العرب نصيحة مُحب، سنتسامح معك ارجع إلى رُشدك لن ينفعك العلوج والفرس“.

#ايران_تهدد_بضرب_قطر ايران بعبع لا يملك إلا ميلشيات وطوائف وقوم الفرس ( جبناء ) منذُ القِدم وتهدد من عشرات السنين ومن ينفذ اجندتها الخونه العرب فقط ارجع ياقطري إلا ابناء عمومتك العرب نصيحة مُحب سنتسامح معك ارجع الى رُشدك لن ينفعك العلوج والفرس pic.twitter.com/mgHUU432k2 — ابو البدرين (@motlak12_) July 25, 2019

وقال آخر يدعى عبدالله العبدالله ”#ايران_تهدد_بضرب_قطر ، الآن تميم مشتت فبعد سكوته على أفعال إيران في مضيق هرمز صار مشتت، فالآن إيران تهدد بكل وضوح وعلانية أنها بتهاجم القواعد الأمريكية وقطر فيها قاعدة أمريكية وقبل كم يوم راح لأمريكا يدفع لهم فلوس عشان يوسعونها، تميم هل راح يوقف ضد إيران ولا يرمي سلامة شعبه في البحر؟“.

#ايران_تهدد_بضرب_قطر

الان تميم مشتت فبعد سكوته على افعال ايران في مضيق هرمز صار مشتت،فالان ايران تهدد بكل وضوح وعلانية انها بتهاجم القواعد الامريكيةوقطر فيها قاعدة امريكيةوقبل كم يوم راح لامريكا يدفع لهم فلوس عشان يوسعونها

تميم هل راح يوقف ضد ايران ولا يرمي سلامة شعبه في البحر؟ pic.twitter.com/y9UtVOPgRZ — عبدالله العبدالله (@alabdullah48) July 25, 2019

ووصل التوتر بين واشنطن وطهران إلى أوجه في الشهرين الماضيين، حيث بدأت إيران بعرقلة مرور ناقلات النفط في مياه الخليج، واحتجاز بعضها بالتزامن مع تسجيل حوادث تخريبية لناقلات أخرى، وبالتزامن أيضًا من اشتداد العقوبات الأمريكية على طهران من انسحاب واشنطن من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

ويميل بعض المحللين السياسيين لتوقع اندلاع مواجهات عسكرية مباشرة بين واشنطن وطهران، وهو سيناريو يضع الدوحة في موقف محرج، فبينما تستضيف كبرى القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها، تتخذ من إيران بلدًا صديقًا.