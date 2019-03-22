قرقاش يفنّد دعوى قناة الجزيرة حول دور الإمارات في اغتيال قادة طالبان

فنّد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش اليوم الجمعة، مزاعم قناة ”الجزيرة“ بشأن دور إماراتي في اغتيال قادة طالبان، قائلًا إن هذا الأمر ”لا أساس له من الصحة“.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع الواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”كنت في لقاء الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية (الأمريكي مايك) بومبيو، وأستطيع أن أشهد أن تقرير الجزيرة باللغة الإنجليزية حول اغتيال طالبان مزيف يحمل ادعاءات مزيفة“.

وأضاف في تغريدته: ”لقد كانت الجزيرة مرات عديدة مصدرًا للأخبار المزيفة في المنطقة خاصة بعد أزمة قطر“.