القنوات الناقلة لمباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي اليوم في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي

يلتقي شباب الأهلي دبي منافسه الوحدة، الجمعة، في المباراة النهائية لكأس الخليج العربي الإماراتي.

وتنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.

وتقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وقال المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، إن الحظوظ متساوية بين فريقه والوحدة، وأضاف ”أتمنى مباراة نهائية جميلة بين الفريقين الكبيرين، واللذين يسعى كل منهما للتتويج باللقب، وأتمنى أن نشاهد كرة قدم حقيقية يستمتع بها الجمهور قبل كل شيء“.

وأردف ”قبل انطلاقة المباراة، الحظوظ متساوية بنسبة 50% لكل فريق، ولا يمكن أن نتوقع من يفوز، وبالنسبة لنا في شباب الأهلي دبي، المهم التركيز والأداء والاهتمام أكثر بالتفاصيل الصغيرة، التي دائمًا ما تحسم مثل هذه المواجهات“.

وأكمل ”فريقنا جاهز للمباراة، وعملنا بقوة خلال الفترة الماضية، وأتمنى أن تكلل الجهود بالحصول على اللقب، ونحترم منافسنا، والوحدة فريق كبير، متعود على النهائيات، ويملك خبرة واسعة في مثل هذه المباريات، ولديه مدرب على أعلى مستوى، ولاعبون مميزون في كل الوظائف، والفريق خاض موسمًا جيدًا، تحديدًا في هذه البطولة حيث لم يخسر“.

”وتابع ”مباريات الكؤوس، لا تخضع للمنطق، ولا تعترف بالحسابات المسبقة، ولا يوجد فريق جاهز أكثر من منافسه، وما يبذله اللاعبون من جهد وما يظهرونه من تركيز خلال الـ 90 دقيقة، عوامل مهمة في تحديد هوية الفائز“.