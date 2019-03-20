جورج ويا رئيس ليبيريا يشارك في تدريبات نادي الجزيرة الإماراتي (فيديو)

قام الرئيس الليبيري جورج ويا، بزيارة خاصة إلى مقر نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الأربعاء، وذلك أثناء تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر نادي الجزيرة فيديو لزيارة رئيس ليبيريا، حيث شارك في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق اليوم، مستعيدًا ذكرياته عندما كان لاعبًا بصفوف الفريق الأول.

???? فخامة جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا يزور مقر تدريبات #نادي_الجزيرة في قصر الإمارات ويشارك في الحصة التدريبية التي اجراها الفريق الأول اليوم مستعيدا ذكرياته عندما كان لاعبا لـ #فخر_ابوظبي pic.twitter.com/PAjvVkPucB — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليُّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، استقبل أمس الثلاثاء، في أبوظبي جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات حاليًا.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الليبيري علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، والتنموية، والسياحية، وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.