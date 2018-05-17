نادي الجزيرة الإماراتي يكشف سبب رحيل تين كات

كشفت نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الخميس، سبب رحيل مدربه الهولندي هينك تين كات.

وكان تين كات، قد ودّع الجزيرة، بعد 24 ساعة فقط من الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا بفارق الأهداف المسجلة خارج الملعب، بعد الفوز على بيروزي الإيراني 3-2، ثم الخسارة 2/1.

وأصدرت شركة الجزيرة بيانًا أوضحت من خلاله أن رحيل “تين كات” جاء بطلب ورغبة منه بعدم تجديد تعاقده الذي انتهى بنهاية الموسم الأخير، لرغبته بقضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

ووجّه الجزيرة الشكر للمدرب الهولندي على الفترة التي قضاها معه منذ العام 2015، وقيادته إلى الفوز بكأس رئيس الإمارات 2016، ودوري الخليج العربي 2017، والمركز الرابع في كأس العالم للأندية في أبوظبي 2017.

كما أكد البيان أن “تين كات” سيظل فردًا في أسرة نادي الجزيرة، متمنيًا له التوفيق في حياته المستقبلية.

واحتل الجزيرة المركز السابع على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي لموسم 2017/2018.