قطر تفتتح ملحقية عسكرية لها في الكويت (صور)

افتتح رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، اليوم الأربعاء، ملحقية عسكرية لبلاده في الكويت ، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع القطرية.

واعتبر الملحق العسكري القطري لدى الكويت، اللواء الركن إبراهيم سعد الكبيسي، وجاء في البيان، أن “افتتاح الملحقية يعكس توسع المصالح المشتركة وما وصلت إليه آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لاسيما في المجال الدفاعي والتعاون العسكري”.

وأوضح أن “هذه الملحقية تُعدُّ جسرًا للتواصل والتعاون المثمر بين القوات المسلحة القطرية وقيادة الجيش الكويتي، وأداة لتعزيز أواصر المحبة والإخاء من خلال تقديم أفضل الفرص التعليمية والدورات التدريبية للطلاب العسكريين، ودعم المبتعثين من الطرفين بكل الوسائل التي تجعلهم قادرين على تحقيق الأهداف التدريبية والأكاديمية”.

في السياق نفسه، اعتبر مدير التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية، المقدم الركن نواف بن مبارك بن سيف، أن “هذا التدشين يأتي في إطار تطوير نظام الملحقيات العسكرية والدفاعية في وزارة الدفاع، التي بدورها تعد إحدى عناصر خطة التطوير والتحديث الشاملة للقوات المسلحة القطرية، لتتناسب مع المنظور الدفاعي الحديث لدولة قطر والعلاقات الدفاعية العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة”.