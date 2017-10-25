وزير الدفاع الروسي يصل الدوحة في زيارة هي الأولى من نوعها

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، يتوقع أن تتوج بإبرام اتفاقية بين البلدين حول التعاون العسكري التقني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم، أنه “سيتم، خلال المحادثات بين وزير الدفاع الروسي ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، بحث مسائل التعاون العسكري والعسكري التقني”.

وقال اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن “شويغو سيجري أيضاً لقاء في الدوحة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيتناول استعراض القضايا المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي.

ولفت كوناشينكوف إلى أن هذه الزيارة هي الأولى في التاريخ التي يقوم بها وزير دفاع روسي إلى دولة قطر، وفقاً لما ذكرته قناة “روسيا اليوم”.

وكانت الدوحة قد أكدت أنها تعول كثيرًا على توقيع اتفاقية للتعاون العسكري التقني مع روسيا أثناء زيارة الوزير الروسي، وفق ما صرح به وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولم يعط الوزير القطري مزيدًا من تفاصيل عن تلك الاتفاقية.