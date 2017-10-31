وزير النقل القطري من طهران : استثماراتنا مع إيران ستتضاعف

أكد وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف أحمد السليطي، أن استثمارات قطر وتعاونها مع إيران سوف تستمر وتتضاعف في المستقبل ولن تكون محدودة.

وقال السليطي الذي وصل إلى طهران أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس آخوندي، “إنه تم إجراء مفاوضات جيدة حول التعاون التجاري، والاتفاقات الثنائية القائمة، وعلاقات النقل في مجال الطيران والنقل البحري”.

وأشار السليطي إلى المحادثات حول إقامة أرضية مشتركة في مجال النقل بين البلدين، مؤكدًا أن استثمارات قطر وتعاونها مع إيران سوف تستمر وتتضاعف في المستقبل ولن تكون محدودة.

وأضاف الوزير القطري “أنه مما لا شك فيه أن الطيارين الإيرانيين عملوا بشكل جيد خلال هذه الفترة، ونحن سعداء جدًا بسلامة وأمن رحلاتنا من إيران، لأنه اتبع جميع المعايير الدولية للطيران خلال هذه الفترة”.

بدوره، أوضح وزير النقل الإيراني عباس آخوندي، أن بلاده اقترحت على قطر استخدام ممراتها لتطوير النقل بين البلدين وباقي البلدان الأخرى.

وأشار آخوندي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن طهران شددت على أهمية النقل المشترك، مبينًا أنه “جرى التفاوض مع السليطي بشأن التعاون التجاري بين شركات الطيران الإيرانية والقطرية، وإنشاء لجنة تجارية مشتركة”.