أمير الكويت لأعضاء البرلمان: ابتعدوا عن الانجرار العاطفي وراء الأزمة الخليجية

دعا أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) إلى “عدم الانجرار العاطفي” بشأن الأزمة الخليجية.

جاء ذلك في رسالة من أمير الكويت نقلها، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس، مرزوق الغانم، خلال اجتماع للنواب دعا إليه الأخير.

وقال الغانم: إنّ الأمير يؤكّد أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، ورفض الاصطفاف الطائفي والانجرار العاطفي وراء الأزمة الخليجية.

وأضاف أنّ “الأمير يشدد على أنّه لن يتوانى عن اتخاذ أي قرار يضمن أمن الكويت واستقرارها”، مشيرًا إلى “رفضه القاطع لأي اصطفاف طائفي أو قبلي أو فئوي، وعدم السماح بأي خطاب يثير الكراهية”.

وأشار الغانم إلى أن الأمير طلب من النواب التحلي بسمات رجال الدولة، وإشاعة أجواء التهدئه بين السلطتين، وعدم الجنوح إلى التصعيد السياسي غير المبرر.

حضر اجتماع البرلمان، اليوم، 42 نائبًا إضافة إلى رئيس المجلس، في حين اعتذر النائبان عيسى الكندري وصفاء الهاشم لتواجدهما خارج البلاد، ولم يحضر 5 نواب آخرين، من أصل النواب الـ50 في المجلس.

وتأتي رسالة أمير الكويت للنواب عقب استقالة الحكومة الكويتية، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وتقديم 10 نواب طلبًا لطرح الثقة فيه.

والأسبوع الماضي، أعاد أمير الكويت تكليف الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة السابعة له.