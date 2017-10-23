هل تقرر تأجيل القمة الخليجية في الكويت عن موعدها؟

رجحت مصادر مطلعة أن تؤجل القمة الخليجية لمدة 6 أشهر، بناء على طلب كويتي بهدف احتواء وإزالة الخلافات بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة ثانية، والتي تتهمها الدول الأربع بدعم الإرهاب والتدخل بشؤونها الداخلية.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن دبلوماسيين كويتيين قولهم: إن مقترح التأجيل جاء لعدم إحراز تقدم في حل الأزمة الخليجية مع قطر، ما لم تُحدث زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للمنطقة اختراقًا في الأزمة.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مسؤول كويتي تأكيده أن بلاده لم تُصدر موقفًا رسميًا تجاه القمة الخليجية، في حين قال وزير الإعلام الكويتي بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله: “لم يصدر موقف رسمي بعد تجاه موعد القمة الخليجية”.

وكان من المقرر أن تنعقد القمة الخليجية المقبلة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في دولة الكويت.

وتتمسك الدول الأربع التي قاطعت قطر بضرورة استجابة قطر أولًا للمطالب الـ13 التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017.