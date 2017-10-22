أمير قطر يبحث مع تيلرسون مستجدات الأزمة الخليجية‎

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد في العاصمة الدوحة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه “جرى خلال المقابلة بحث آخر مستجدات الأزمة الخليجية وتداعياتها الإقليمية والدولية”.

كما تم “استعراض المساعي الأمريكية والدولية الداعمة لوساطة دولة الكويت الشقيقة لحلّ الأزمة عبر الحوار والطرق الدبلوماسية”.

وفي وقت سابق اليوم، وصل تيلرسون إلى الدوحة قادمًا من العاصمة السعودية الرياض، في ثاني محطات جولة خارجية له تشمل 5 دول.

وقبيل توجهه إلى الدوحة، جدًد تيلرسون خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض، دعوته للحوار لحلّ الأزمة الخليجية وإعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي.

وتعد هذه ثاني زيارة لتيلرسون إلى السعودية وقطر خلال 4 أشهر، بعد الزيارة التي قام بها في يوليو/تموز الماضي، وشملت السعودية، وقطر، والكويت.

وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/حزيران الماضي أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى “دعمها للإرهاب”.