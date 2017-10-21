الكويت تحذر من ارتداء وترويج قمصان “الداب” (صور)

بدأ الأمن الكويتي مراقبة “قمصان الداب” ،التي تحمل إيحاءات تروج لتعاطي المخدرات، في الوقت الذي حذرت جهات قانونية من ارتدائها تحت طائلة المساءلة، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية محلية.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، اليوم السبت، إن “ظاهرة الداب” تشير إلى “استنشاق مرتدي الشعار أبخرة الحشيش أو الماريغوانا المركزة، وبالتالي يمكن أن يكون فعليًا من يسوقها في المحال التجارية ،أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعية مدمنًا على مثل هذه الأنواع من المخدرات”.

وحذرت من أن “مرتدي هذه القمصان معرضون للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية، وإلقاء القبض عليهم”.

وأوضحت نقلًا عن مصادر قانونية، أن هذه الظاهرة انتشرت مؤخرًا في دول مجلس التعاون الخليجي تقليدًا لدول غربية ،وتعود شعبيتها وتطورها إلى زيادة إعلانات مادة الماريغوانا، لا سيما بعد السماح باستخدامها في ولايات أمريكية.

ونبهت المصادر إلى أن “استخدام مثل هذه الشعارات ،وتناقل المقاطع المرئية التي تسوق لمثل هذه الأفكار، يؤديان إلى تأثيرات نفسية وعقلية تسهل عملية الإدمان والجرائم”.

ولقي 40 كويتيًا و20 وافدًا حتفهم هذا العام جراء تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، وكان المورفين هو المسبب الأكبر في وفاتهم.