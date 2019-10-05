بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. السيسي: مصر ملتزمة بحماية حقوقها المائية في النيل

علّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على اجتماع ثلاثي عُقد في الخرطوم اليوم السبت، وضم إثيوبيا والسودان ومصر وكان هدفه تحريك ملف سد النهضة، وانتهى بالفشل، قائلًا إن ”الدولة المصرية ملتزمة بحماية حقوقها المائية في مياه النيل“.

وقال السيسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، ”تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي“.

تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الري فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى .. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ١/٢

— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) October 5, 2019

واستطرد السيسي: ”أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل“. مؤكدة أن ”مصر مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا“.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت عن وصول مفاوضات سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم إلى ”طريق مسدود، بسبب تشدد الجانب الإثيوبي“.