السيسي يعلق على هجوم سيناء: سرطان الإرهاب يحاول خطف مصر

علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة بسيناء، وأسفر عن قتلى ومصابين من المجندين، قائلاً: ”سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن“.

وأضاف الرئيس المصري عبر تدوينة له على ”تويتر“: ”سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولازال العقبة التي يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة“.

ووجه السيسي رسالة لشعب مصر، قال فيها: ”أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحةالوطن“.

و شهد كمين تفاحة ببئر العبد في سيناء ظهر أمس، هجوما ارهابيا أسفر عن مقتل 7 جنود ومدني.

وتحارب مصر منذ فترة طويلة متشددين مسلحين يشنون هجمات أودت بحياة المئات من رجال الجيش والشرطة والمدنيين في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

وقالت وزارة الدفاع المصرية الجمعة أيضا إن قوات الأمن قتلت 118 من المتشددين في شمال ووسط سيناء خلال ”الفترة الماضية“.