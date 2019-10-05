الرئاسة المصرية تُعلّق على تصريح البيت الأبيض بشأن أزمة سد النهضة

علّقت مصر على تصريح البيت الأبيض المتعلق بالمفاوضات الجارية بشأن أزمة سد النهضة الذي تضمن دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وقال المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن ”مصر تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود“.

وأشار في بيان له، إلى أن ”فشل المفاوضات جاء بعد مرور أكثر من 4 سنوات من المفاوضات المباشرة، منذُ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في عام 2015، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس“.

يذكر أن وزارة الري المصرية أعلنت وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، والحاجة إلى وسيط دولي للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.