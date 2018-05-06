صندوق النقد الدولي: تأخر مصر في تخفيض دعم الطاقة يهدد الموازنة

قال صندوق النقد الدولي إن تأخر مصر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأعلن النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، في بيان صادر مساء السبت، “أن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل”.

وأوضح الصندوق أن مصر، حال الاستفادة من قدرات الشباب، يمكن أن تحقق معدل نمو يتراوح بين 6 و 8 %.

وأكد الصندوق أن توفير فرص أكبر لجميع المصريين يتطلب “تقوية النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الانفتاح للتمكن من زيادة الاستثمار وزيادة الصادرات”.

ويشدد الصندوق أن مصر بحاجة إلى سياسات تشجع على نمو قطاع خاص يتمتع بالعافية، بما في ذلك تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية.

ودعا الصندوق إلى “تخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في قطاعي الأعمال والتجارة، لإتاحة حيز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الواقعة على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام.

وأكد على أهمية “إقامة نظام اقتصادي قائم على العدالة وخالٍ من الفساد”.

واعتبر الصندوق أن “هذا هو الوقت المناسب لكي تعمل مصر على تسريع الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل، في ضوء توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.9 % خلال العامين الجاري والمقبل.

وأشار الصندوق إلى أن الآفاق متوسطة الأجل تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، متوقعًا ارتفاع أسعار الفائدة، وأجواء عدم اليقين التي تخيم على نظام التجارة العالمية، ما يعني أن الأوضاع ستصبح أقل إيجابية في وقت ما.

وقال الصندوق إن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكّنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية سعر برميل البترول عند 67 دولارًا في العام المالي المقبل 2018/2019 مقابل 55 دولارًا في العام المالي الجاري.

وتدور حاليًا أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولارًا للبرميل.

ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع تموز/يوليو حتى نهاية حزيران/يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وخلال العام المالي الماضي 2016/2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 % في العام المالي المقبل.

ويزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر حاليًا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

وكان “المركزي المصري“، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 % على 3 مرات منذ تعويم الجنيه في الـ3 من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 لتصل إلى 18.75 % للإيداع و 19.75 % للإقراض.