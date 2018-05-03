المركزي المصري يسجل الارتفاع الأعلى بتاريخ الاحتياط النقدي للبلاد

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44.03 مليار دولار، بنهاية شهر/نيسان أبريل الماضي.

وأوضح البنك المركزي أن الارتفاع الجديد يعد الأعلى في تاريخ الاحتياطي النقدي بالبلاد.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلن البنك عن وصول الاحتياط النقدي إلى 42.6 مليار دولار، لتمثل الزيادة الجديدة نحو 1.4 مليار دولار.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليخضع لقواعد العرض والطلب في الـ3 من نوفمبر 2016.