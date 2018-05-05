صندوق النقد يطالب مصر بتعزيز إصلاحاتها لتستفيد من النمو العالمي‎

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إن “مصر سيكون عليها تعزيز إصلاحاتها المدعومة من الصندوق وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي قد تنتهي قريبًا.”

وبعد مرور نحو عام ونصف العام من برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، وقعته مصر أواخر 2016 ومرتبط بإجراءات تقشفية صارمة، تأمل مصر في أن تجذب الإصلاحات المؤلمة التي شملت زيادة الضرائب وخفض الدعم، المستثمرين الأجانب من جديد وتفتح الباب أمام انطلاق الاقتصاد الذي تضرر بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وفي حديثه لمسؤولي الحكومة في إطار زيارة يقوم بها صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج الإصلاح المصري، أشاد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام للصندوق بالتقدم الذي حققته البلاد، لكنه قال إن “توسيع أجندة الإصلاح وتعزيزها” ضروري للاستفادة من الأوضاع العالمية المواتية.

وعلّق في بيان قائلًا “لكن آن الأوان للاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بصعوبة، والدفع باتجاه خلق وظائف ورفع مستويات المعيشة من خلال نمو مستدام”.

ووصف النمو العالمي القوي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.9 في المئة في عامي 2018 و2019، وأسعار الفائدة المتدنية التي من المرجح أن ترتفع بأنهما “فرصة طيبة لمصر لكي تجري إصلاحات… قد لا تكون متاحة لوقت طويل”.

وشملت الإجراءات القاسية التي اتخذتها القاهرة تحريرًا لسعر الصرف أدى إلى فقد الجنيه نصف قيمته، وخفضًا كبيرًا في دعم الوقود والكهرباء، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

وساعدت تلك الإجراءات على ارتفاع التضخم في البلد الذي يعتمد على الواردات إلى 33 في المئة العام الماضي. لكن ارتفاع الأسعار بدأ ينحسر منذ ذلك الحين، ووصل التضخم الأساسي إلى 13.3 في المئة في مارس/ آذار الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار 2016. ويفسح ذلك المجال أمام المزيد من الخفض في الدعم وأسعار الفائدة.

لكن ليبتون، قال إن الإصلاحات بحاجة إلى مزيد من التقدم فيها، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام من أجل السماح بنمو فعال للقطاع الخاص.

وتابع، “إن مصر تحتاج إلى دور أقل للقطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في الأعمال والتجارة، من أجل إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وإعفاء رجال الأعمال من المنافسة التي لا يمكن الفوز فيها مع القطاع العام”.

ودعا إلى تقليص الحماية للصناعات المحلية، التي حالت دون دخول الشركات المحلية إلى سلسلة الإمداد العالمي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق مصر نموًا نسبته 5.2 في المئة خلال السنة المالية الحالية، ارتفاعًا من 4.1 في المئة في السنة السابقة.

لكن ليبتون قال”إن السياسات التي يحركها القطاع الخاص وتستفيد بصورة أكبر من القطاعات العريضة من الشباب العاطلين عن العمل قد تقود النمو للارتفاع إلى ما يتراوح بين ستة وثمانية في المئة خلال السنوات القادمة.”

وأردف قائلًا “إذا كان باستطاعة هذا البلد أن يستفيد من إمكانيات شبابه من خلال الوصول بمشاركة القوى العاملة وبالبطالة إلى المستويات المسجلة في الكثير من دول السوق الناشئة الكثيرة الأخرى، فإن استيعاب الاقتصاد لهم قد يدفع النمو إلى نطاق يتراوح بين ستة وثمانية في المئة، وسيكون ذلك تحولًا”.