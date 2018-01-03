مرشح الرئاسة المصرية خالد علي يتبرأ من تهمة “الفعل الفاضح”

تبرأ المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر، المحامي المصري خالد علي، من التهم الموجهة إليه خلال استماع المحكمة إليه، عقب عرض الفيديوهات المضبوطة في قضية “الفعل الفاضح”.

وقال المحامي خالد علي نصًا:” والله لم أفعلها.. هناك اختلاق كبير في هذا الأمر.. مشكلتي ليست في سمعتي السياسية، لكن خسارتي في مهنتي، والقضية ملفقة ولدي مشاكل مع رجل الأعمال محمد أبو العينين لأني محامٍ لعدد من العاملين معه”.

يذكر أن المحكمة بدأت النظر في القضية، وعرضت مقطع فيديو يعتبر الدليل الرئيس في القضية، الذي ظهر فيه المحامي خالد علي، وهو يقود الهتاف عقب حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في يناير/ كانون الثاني الماضي، ويلوح بإشارات بذيئة.

وعرضت المحكمة 3 فيديوهات أخرى، أظهرت خالد علي يخرج من بوابة مجلس الدولة، محمولًا على الأعناق، ويردد بعض الهتافات، ويصفق ويلوح ويغلق ويفتح كفّي يديه، دون أن تظهر الإشارة المسيئة التي ظهرت في الفيديو الأول.

دليل براءة

في ذات الإطار، سلمت لجنة حكومية مصرية المحكمة التي تنظر قضية المرشح الرئاسة المحتمل خالد علي، تقريراً أفصحت خلاله عن دليل براءته من تهمة “الفعل الفاضح”.