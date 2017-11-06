الحقوقي خالد علي يعلن ترشحه لرئاسة مصر في انتخابات 2018

قال الناشط والمحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي، اليوم الإثنين، إنه يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر أحد الأحزاب بالقاهرة إننا “قررنا اليوم الإعلان عن البدء في بناء حملتنا”.

وقد يحرم علي من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية إذا ما أيدت محكمة استئناف حكمًا أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر/ أيلول بحبسه 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام.

وستعقد أولى جلسات الاستئناف على الحكم بعد غد الأربعاء.

وأعلن علي، في وقت سابق، أن قوات الأمن داهمت المطبعة التي تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي الخاص بإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسة.

وأشار علي عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” إلى أن الأمن قام بمصادرة جانب من الأوراق كما تم تمزيق الباقي، حيث تحوي ما سمّاها “رؤية لحل الأزمات في مصر“.

وتنظر أحزاب معارضة إلى الحقوقي المصري على أنه المنافس الأبرز للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المزمع إجراؤها بداية العام المقبل.

وأشار علي إلى أن المؤتمر المقرر سيعقد في موعده بمقر حزب “الدستور” الذي أسّسه محمد البرادعي، لإعلان تفاصيل برنامجه الانتخابي.

وقال “إن الأوراق المصادرة تخوي رؤية تحاول طرح سبل مختلفة لمواجهة الأزمات في مصر، في ظل الأخطار التي تواجه الدولة”.

وتابع أنه “لن يمنعنا ذلك من طرح هذه الرؤى على الشعب المصري الذي يظل الأمل معلقًا دومًا على قدرته على التغيير”.