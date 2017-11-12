في زيارة نادرة إلى القاهرة.. الشاهد والسيسي يبحثان تطورات الأزمة الليبية

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، تطورات الأزمة الليبية، وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال بيان للرئاسة المصرية، إن “الجانبين بحثا في القاهرة، الأزمة الليبية، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود؛ للتوصل إلى حل يحافظ على سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ويعيد إليها الأمن والاستقرار”.

ورحب الشاهد بـ”أهمية التنسيق والتشاور الثنائي، ودفع مسارات التسوية السياسية للأزمات في المنطقة”.

ووصل الشاهد إلى القاهرة، أمس السبت، في زيارة غير محددة المدة؛ لترؤس فعاليات اللجنة العليا المصرية التونسية، المعنية بزيادة التعاون في كافة المجالات، وهذه أول زيارة له إلى مصر، منذ تعيينه في آب/ أغسطس 2016.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت القاهرة عزمها احتضان اجتماع ثلاثي، لدول الجوار الليبي (مصر، تونس، الجزائر)، خلال الشهر الجاري؛ لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.