مسؤول تونسي يكشف لـ”إرم نيوز” أجندة زيارة يوسف الشاهد للقاهرة

يبدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، غدًا السبت، زيارة رسمية إلى القاهرة، للمشاركة في أعمال الدورة 16 للجنة العليا التونسية – المصرية المشتركة، التي يُنتظر أن تثمر بتوقيع اتفاقيات وصفها مسؤول حكومي تونسي بـ”النوعية”.

وقال المسؤول التونسي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن هذه الاتفاقيات ستتعلق بعدة قطاعات، لا سيما قطاعات السياحة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والطفولة، بهدف النهوض بمستوى التعاون وتحقيق التكامل بين البلدين في مختلف المجالات.

ويتضمن برنامج زيارة الشاهد إلى القاهرة، الإعلان عن نتائج منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية التونسية – المصرية ،الذي سينعقد غدًا السبت في القاهرة، بإشراف وزيرة الاستثمار المصرية ووزير التجارة التونسي .

وأشار المسؤول التونسي، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس البرلمان المصري علي عبد العال، سيستقبلان رئيس الحكومة التونسية خلال اليوم الثاني من الزيارة، للتباحث حول مواضيع وقضايا مشتركة، لـ “دفع العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز دورهما المشترك في المنطقة”.

وشدد المسؤول ذاته على تطابق وجهات النظر بين تونس ومصر بخصوص جل القضايا السياسية الإقليمية على غرار الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.

وكشف أن رئيس الحكومة التونسية سيسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة من نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، تتضمن دعوة الرئيس المصري لزيارة تونس، ويؤكد فيها السبسي على أهمية الدور المصري في حل الأزمة الليبية.

وأوضح المسؤول التونسي، أن الملف الليبي وموضوع مكافحة الإرهاب، يأتيان في صدارة الأولويات، وسيكونان من أبرز القضايا المطروحة في هذه اللقاءات “للتنسيق حيالها على أعلى مستوى”، قبل أيام من انعقاد قمة ثلاثية مرتقبة لدول الجوار الليبي ستحتضنها القاهرة، خلال منتصف الشهر الجاري.

وسيرافق رئيس الحكومة التونسية في الزيارة، كل من وزير التجارة عمر الباهي، ووزير النقل رضوان عيارة ، وكاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري بشطبجي، وعدد من المستشارين الحكوميين.

وكانت أعمال لجنة التشاور والمتابعة التونسية – المصرية، التي انعقدت يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في مقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية، قد استعرضت علاقات التعاون بين تونس ومصر في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها، منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة بتونس في شهر أيلول/سبتمبر 2015.

تجدر الإشارة، إلى أن صادرات مصر إلى تونس، ارتفعت خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس من عام 2017، بنسبة 75% لتصل إلى 62 مليون دولار، بحسب تقرير المكتب التجاري المصري بتونس.

وأوضح التقرير نفسُه أن إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال نفس الفترة، بلغ 76.6 مليون دولار، أي بنسبة نمو تقدر بـ 60.3%، على أساس سنوي.