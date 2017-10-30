رئيس الحكومة التونسية يقيل والي العاصمة

أقال رئيس الحكومة التونسية ، يوسف الشاهد، الليلة الماضية والي (محافظ) تونس العاصمة، عمر منصور، ضمن تغييرات جزئية طالت سلك الولاة.

وجاء في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها على شبكة الإنترنت: “الشاهد قرّر إجراء حركة جزئيّة (تغيير) في سلك الولاّة”.

وحسب القرار تم تعيين أربعة ولاة جدد في “زغوان” و”جندوبة” و”مدنين” و”اريانة”.

وبحسب البيان تم تعيين الشاذلي بوعلاق واليًا على تونس العاصمة المنصب الذي كان يشغله عمر منصور، ولم يذكر البيان أسباب التغيير الجديد ولا دوافعه.

كما قررالشاهد نقل سبعة ولاة بخططهم إلى ولايات أخرى في الوطن القبلي (نابل) والساحل (شرق) والوسط وتونس العاصمة والوسط الغربي والشمال الغربي.

وفي تونس 24 محافظة موزعة على ستة أقاليم أهمها إقليم تونس الكبرى الذي يضم اربع محافظات تمثل الثقل الاقتصادي للبلاد.