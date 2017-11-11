القبض على 4 من خاطفي العمال الأتراك في ليبيا

قال مسؤول محلي في ليبيا إن قوات تابعة لحكومة الوفاق تمكنت صباح، اليوم السبت، من القبض على 4 من خاطفي العمال الأتراك.

وأوضح عضو المجلس البلدي لمدينة غات (جنوب) أحمد هيمة، أن العملية تمت في المنطقة الصحراوية القريبة من المدينة قرب الحدود الجزائرية، بعد يوم من العثور على سيارة كان يستقلها الخاطفون.

وأشار “هيمة” إلى أن القوة الأمنية دخلت في اشتباكات مع مسلحين في منطقة بتنزوفت بالمدينة، وما زالت دائرة حتى الساعة (10.30 ت.غ)، مرجحًا أن يكون هؤلاء بقية المجموعة الخاطفة.

وفي الثالث من الشهر الجاري، اختطف مسلحون مجهولون 4 أجانب، هم 3 أتراك وألماني، يعملون في شركة “آنكا تكنيك” التركية المنفذة لمشروع محطة كهرباء في مدينة أوباري، بحسب نائب رئيس بلدية المدينة عمر قوقي.

وقالت الشركة العامة للكهرباء التابعة لحكومة الوفاق، في بيان، إن “المختطفين من تركيا وجنوب أفريقيا (لم تحدد عددًا)”، فيما لم تُعلن أية جهة مسؤوليتها عن العملية.